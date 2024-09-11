Эксперт Рясков: ЦБ может придерживаться жесткой ДКП 2-3 года

Центральный банк планирует ужесточить денежно-кредитную политику (ДКП), чтобы контролировать растущий потребительский спрос и сбалансировать его с текущими производственными возможностями. Жесткая ДКП может сохраняться на протяжении 2-3 лет, сообщил РИАМО управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

По словам регулятора, его главная цель — вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%. В этом контексте рассматриваются три сценария, два из которых предполагают необходимость более строгих мер в условиях продолжающегося или даже увеличивающегося спроса.

В таком случае ЦБ будет придерживаться жесткой политики на протяжении 2-3 лет, чтобы достичь инфляционного таргета, отметил эксперт.

Как рассказал собеседник, сигналом о возможном повышении ключевой ставки служит недавний рост ставок по трехмесячным свопам, который достиг диапазона 18,9-19,5% в середине августа, что указывает на ожидания рынка о необходимости повышения ставки на ближайших заседаниях. Ожидается, что этот шаг может составить 1%. Однако если данные Росстата за август подтвердят изменение инфляционной тенденции, существует вероятность, что ЦБ решит оставить ключевую ставку на текущем уровне. В случае смешанной динамики показателей регулятор может отложить решение до октября.

Необходимо также учитывать замедление темпов роста промышленного производства: согласно Росстату, за первые два месяца лета индекс снизился на 2,3% по сравнению с пиковыми значениями мая 2024 года. Подобные тенденции наблюдаются как в обрабатывающей, так и в добывающей отраслях, что негативно сказывается на отраслевых индексах. Кроме того, замедление роста зарплат и потребительского спроса может повлиять на решение ЦБ о сохранении ключевой ставки, считает специалист.

«По нашим прогнозам, решения о снижении ключевой ставки могут быть приняты не ранее весны 2025 года. В условиях высоких ставок на фондовом рынке продолжит увеличиваться интерес к денежным фондам и облигациям с плавающей ставкой», — заключил Рясков.