Эксперт Рясков пояснил, почему слабеет рубль и спрогнозировал его курс

В последние дни наблюдается ослабление рубля, которое происходит на фоне ожидания появления эффективной системы импортно-экспортных расчетов, сообщил РИАМО управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Если на прошлой неделе национальная валюта торговалась на уровне 84,5 руб. за доллар, то сегодня в моменте рубль торгуется на отметке 89,9 руб. за доллар, констатировал он.

«Давление на рубль оказывает рост спроса на валюту, ее предложение сильно ограничено из-за сокращения экспорта и снижения объемов валютной выручки, которую принудительно возвращают экспортеры», — отметил эксперт.

При этом в числе факторов поддержки рубля остаются продажа валюты из ФНБ, денежно-кредитная политика ЦБ, ситуация с бюджетом, особенно в части нефтегазовых доходов. Не стоит забывать и про инфраструктурные риски, которые несут покупатели валют, добавляет Рясков.

«Совокупность всех этих факторов не позволит российской валюте ослабнуть слишком сильно. Ближайший целевой диапазон для рубля будет находиться в пределах 90–94 руб. за доллар», — спрогнозировал эксперт.