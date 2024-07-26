Эксперт Репченко: цены на вторичное жилье в Москве топчутся на месте

На фоне заградительных ипотечных ставок спрос на вторичные квартиры в Москве с начала года снизился на 15,5% по сравнению с I полугодием 2023 года (данные управления Росреестра по Москве). При этом цены на жилье топчутся на месте, так как предложение растет медленно, сообщил РИАМО руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

Речь идет о том, что продавцы предпочитают временно снимать квартиры с продажи (и, например, сдавать их в аренду), но не снижать цены, пояснил эксперт.

По данным Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU», за январь–июнь 2024 года средняя стоимость кв. м на вторичном рынке жилья «старой» Москвы увеличилась на 0,4% до 271 450 рублей, в Новой Москве жилье подешевело на 0,1% (203 610 рублей за кв. м по итогам июня), в Подмосковье цены выросли на 0,6% до 154 650 рублей за кв. м в среднем.

«Скорее всего, в ближайшие месяцы продолжится ценовая стагнация, однако ближе к концу года под давлением снижающегося спроса продавцам все-таки придется пойти навстречу покупателям», — полагает Репченко.