Эксперт: реализация проектов ЦОД решит вопрос централизации IT-инфраструктуры

Реализация в российских регионах проектов Центра обработки данных (ЦОД) позволит решить проблему чрезмерной централизации национальной IT-инфраструктуры, которая на 90% сосредоточена в Москве и Петербурге, сообщил РИАМО гендиректор компании по производству телекоммуникационного оборудования ART Engineering Андрей Темченко.

Он подчеркнул, что из-за централизации отечественной IT-инфраструктуры жители ряда регионов испытывают проблемы с доступностью многих цифровых сервисов, включая государственные. Реализация проектов ЦОД также позволит сформировать геораспределенную облачную инфраструктуру как для госучреждений, бизнеса и населения.

По словам топ-менеджера, модернизация цифрового государства, инициированная Счетной палатой РФ, станет драйвером развития индустрии хранения и обработки данных и может ускорить построение сети региональных дата-центров за счет госзаказа.

При этом для получения господряда операторам ЦОД потребуется привести свои внутренние стандарты в соответствие с изменившимися требованиями.

«Правительство стремится сократить затраты на развитие и содержание IT-инфраструктуры. Один из способов оптимизации — перенос части данных госкомпаний в облака и частные ЦОД», — сказал Темченко.

Он отметил, что еще весной с данной инициативой выступило Минцифцы. Это хорошая новость для операторов систем хранения данных и провайдеров облачных сервисов. Однако они должны понимать, что отбор исполнителей госзаказа будет строгим.

Этим летом Счетная палата выявила недочеты действующего законодательства в IT-сфере, в ближайшее время они будут устранены. Также необходим переход с классической архитектуры хранения данных на конвергентные решения российских производителей.

Эксперт рассказал, что сегодня из-за напряженной геополитической обстановки особое значение приобретает проблема безопасности и отказоустойчивости дата-центров, которую следует учитывать на стадии проектирования. Например, в Новосибирске при проектировании и строительстве нового ЦОД были использованы лучшие мировые практики.

Речь идет о нестандартной системе изоляции коридоров для оптимального распределения горячих и холодных воздушных потоков воздуха с целью экономии электроэнергии и повышения отказоустойчивости оборудования. Это позволит ЦОД работать бесперебойно даже в условиях некачественной подачи электроэнергии, заключил Темченко.

ART Engineering — отечественный производитель эффективных решений для телекоммуникационной инфраструктуры. Производственная площадка компании расположена в Рязани.