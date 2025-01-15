Эксперт рассказала, стоит ли докупать пенсионные баллы и как проще накопить на пенсию

Пенсионный консультант Татьяна Марьяндышева рассказала, из чего складывается пенсия россиян, что такое пенсионные баллы, как их накопить и что делать, если их не хватает, сообщает «Секрет фирмы» .

Пенсионные баллы, они же индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), формируются из страховых взносов, которые вносятся работодателем в Социальный фонд России (СФР). Баллы необходимы для расчета страховой части пенсии. Страховая пенсия — это фиксированная выплата плюс надбавка из ИПК, поясняется в сообщении.

Есть еще социальная пенсия по старости или нетрудоспособности, она назначается тем, у кого не хватает стажа или кто вообще не работал.

Страховая пенсия положена тем, кто накопил необходимый стаж и нужное количество баллов, причем эти показатели от года к году индексируются, как и пенсионный возраст. Так, в 2025–2026 годах для того, чтобы вам назначили страховую пенсию, необходимо накопить 30 баллов и минимум 15 лет трудового стажа, уточняется в материале.

С 1 января текущего года один балл подорожал на 7,3% до 142,76 рубля. Чтобы понять, сколько заплатят на пенсии, это число нужно умножить на количество накопленных баллов (ИПК). При этом за год можно заработать максимум 10 баллов — для этого в 2025 году нужно зарабатывать около 230 тысяч рублей в месяц, а чтобы заработать хотя бы один балл, нужно иметь зарплату не менее почти 23 тысяч рублей в месяц.

Дополнительные баллы можно накопить за социальную деятельность, в том числе службу в армии, отпуск по уходу за ребенком или нетрудоспособным человеком.

Если же не хватает баллов или хочется накопить побольше, то их можно докупить, подав заявление в СФР и внося необходимую сумму на свой страховой счет. За год разрешается докупить не более 8,292 балла. При этом цена баллов ежегодно растет. Так, в 2025 году стоимость 1,037 балла (одного года стажа) достигла 60 450 рублей.

Поэтому эксперт считает покупку пенсионных баллов сомнительной выгодой. Так, по расчетам специалиста, если человек проживет после выхода на пенсию 30 лет, то с учетом инфляции эти вложения в баллы едва ли окупятся. На сегодняшний день выгоднее положить эти деньги в банк или инвестировать иным способом.

«Человеку проще накопить на лицевом счете достаточные для назначения пенсии 30 ИПК и 15 лет стажа, чтобы перестать платить взносы в СФР. А „жирок“ откладывать на вклады, чтобы по достижении возраста уйти на пенсию и жить на проценты», — подытожила Марьяндышева.