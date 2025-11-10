Эксперт рассказала, как онлайн-платформы меняют логику бизнеса в РФ

Если раньше запуск своего дела в России напоминал сложный квест, включавший регистрацию, аренду помещения и первоначальные вложения в маркетинг, то сегодня ситуация кардинально изменилась. Цифровая трансформация открыла предпринимательство для широких масс — теперь начать бизнес способен практически любой человек, имеющий подключение к интернету, интересную идею и стремление к развитию, сообщила руководитель образовательного акселератора «Формула узнаваемости и продвижения, соучредитель „Франчайзинг-Интеллект“ Мария Кизима.

Эксперт уточнила, что запуск бизнеса стал максимально простым и прозрачным благодаря государственным мерам поддержки МСП и активному развитию цифровых сервисов в последние годы.

Согласно информации Института экономической политики им. Гайдара, в 2024 году доля цифровых платформ на рынке услуг составила 21%, а к 2026-му увеличится до 28%. По сути, эти экосистемы сейчас формируют инфраструктуру современной экономики — динамичной, децентрализованной и нацеленной на прозрачность.

Важным инструментом для малого и микробизнеса выступают обучающие программы. 10 ноября начинает работу образовательный акселератор «Формула узнаваемости и продвижения», который организовали центр «Мой бизнес» Московской области и компания «Франчайзинг Интеллект» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участники пройдут полный курс по развитию бренда: от разработки стратегии и позиционирования до создания визуального образа.

«Мы живем в эпоху, когда бренд — это не просто логотип или название компании, а целостная система смыслов и взаимодействия с аудиторией. Наша программа создана для тех, кто хочет выстроить успешный бизнес или вывести его на новый уровень, уметь продвигать свой продукт и занять свою нишу на рынке», — пояснила Мария Кизима.

Партнером акселератора выступит «Авито Услуги», где пройдет практический блок о маркетинге без бюджета. Специалисты платформы поделятся со слушателями, как с помощью онлайн-сервисов продвигать свое дело, избегая затрат на рекламу: от корректного описания предложений и визуального контента до грамотной работы с отзывами и рейтингами.

«Сегодня предпринимателям не нужно нанимать маркетологов или вкладываться в масштабные рекламные кампании, чтобы заявить о себе. Онлайн платформы дают готовую экосистему — аудиторию, аналитику и инструменты взаимодействия. Все, что нужно, — правильно оформить предложение и заботиться о клиентском опыте. На этом можно вырасти с нуля до полноценного бизнеса», — отметила руководитель продаж бизнес направления «Хозяйственные и деловые услуги» Надежда Захарова.

Цифровизация и расцвет онлайн-платформ полностью преобразили правила игры. Там, где прежде предприниматель вынужден был тратить месяцы и большие деньги на запуск, сегодня путь от замысла до первой прибыли измеряется несколькими днями. А новые форматы поддержки превратились в ключевой элемент инфраструктуры, способствующий развитию малого бизнеса в России.