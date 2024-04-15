Эксперт рассказала, что нужно для эффективного развития фармацевтики в РФ

Для эффективного развития отечественного производства лекарственных препаратов российским фармацевтам нужно выдать беспроцентные кредиты с возможностью выплаты в течение 30 лет, как в Индии, заявила РИАМО гендиректор компании Pharmedu Татьяна Ходанович.

Она отметила, что данная мера помогла достичь высоких результатов в фармотрасли.

Ходанович добавила, что запатентованные лекарства из-за границы завозить уже невыгодно, поскольку возросла цена на их закупку.

Эксперт считает, что российским фармацевтам нужно заключить крупные контракты с производствами лекарственных препаратов в Индии и выстраивать новые логистические цепочки поставок.

Ходанович также предлагает периодически пересматривать цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в зависимости от сезонности и других факторов.

«Да, это колоссальный труд, но именно такое управление в ручном режиме нам необходимо. Иными словами, нужно подходить к каждому конкретному случаю индивидуально, чтобы закрывать потребности в лекарствах не частично, а полностью», — подчеркнула собеседник.