Эксперт рассказал, при каком условии проценты по вкладам вырастут до 20%

По его мнению, ЦБ РФ поднимет ключевую ставку до 19%, пытаясь опередить заложенные рынком ожидания, чтобы ужесточить финансовые условия. На это указывает ряд факторов: российская экономика перегрета, кредитование не притормаживает, первые отмены льготных программ по ипотеке только произошли с 1 июля, ряд ужесточений по потребкредитам введен тоже между последними заседаниями ЦБ, отмечает эксперт.

«В сложившейся ситуации ставки по депозитам поднимутся, только если решение ЦБ РФ будет превышать прогнозные уровни банковских аналитиков. Но можно сказать с уверенностью, что депозитные ставки на короткие сроки могут точно приблизиться к 20% годовых. Учитывая тот факт, что в банковской системе доля кредитного портфеля по плавающим ставкам уже преобладает, банки вполне могут вслед за ростом ключевой ставки предложить повышенные проценты по депозитным предложениям», — комментирует Лушин.

Кредиты и ипотека станут дороже, но смысл действий Банка России как раз и заключается в стремлении замедлить кредитную активность заемщиков, сделав уровни ставок непривлекательными, отмечает эксперт.

По его мнению, решение ЦБ в целом не повлияет на курс рубля, при этом усилит склонность населения к выбору рублевых инструментов сбережений.

«В условиях большого профицита по торговым операциям рубль остается чуть крепче, поскольку последние санкции повлияли в большей степени на импортные потоки», — резюмирует Лушин.