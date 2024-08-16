Эксперт рассказал, почему растут цены на десерты в России

Более трети жителей РФ ежедневно ест сладкое. Популярнее всего среди россиян конфеты, шоколад, печенье и торты. Однако стоимость кондитерской продукции растет из-за увеличения цен на ингредиенты и сложностей с логистикой, сообщил РИАМО основатель компании «Фрамбини» (Smirnov Group) Александр Смирнов.

По его словам, на сегодняшний день среди россиян, с одной стороны, популярны классические десерты («Медовик», «Наполеон», «Павлова»), которые всегда будут востребованы.

«Они уже давно стали частью нашей культуры и часто появляются на рынке в видоизмененных вариантах с более современной подачей», — подчеркивает эксперт.

С другой стороны, есть спрос на новые трендовые десерты, которые приходят в РФ из других стран. Это может быть интересно для молодежи, которая всегда находится в поиске новинок, считает Смирнов.

По его мнению, на российском рынке десертов в последние годы доминируют отечественные производители, особенно после начала геополитических изменений и ухода ряда иностранных компаний с российского рынка, что особенно заметно в сегменте мороженого. При этом иностранные компании, такие как Nestlé и Unilever, также присутствуют, но их доля уменьшается из-за сложностей с логистикой и санкционных ограничений.

«Санкции существенно повлияли на кондитерскую отрасль, увеличив логистические цепочки и стоимость сырья. Раньше многие ингредиенты, в том числе шоколад, поставлялись напрямую. Сейчас же им приходится проходить через несколько стран, что приводит к удорожанию. Это, к сожалению, неизбежно сказывается на конечной стоимости десертов, поскольку потребитель оплачивает все дополнительные расходы», — делится своим мнением эксперт.

Он добавил, что, даже если поставщики находятся внутри страны, они вынуждены поднимать цены, чтобы компенсировать подорожание логистики и сырья.