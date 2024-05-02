Эксперт рассказал, почему Египту выгодна диверсификация валют

Диверсификация валют в международной торговле сейчас как никогда нужна Египту, поскольку экономическая нестабильность в мире продолжает усиливаться, заявил РИАМО директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

Египет обсуждает увеличение роли российского рубля и китайского юаня в торговых расчетах. Об этом рассказал министр финансов страны Мухаммед Мааит.

«Сейчас, когда в мире царит экономическая нестабильность, многие страны хотят снизить зависимость от доллара. Колебания курса американской валюты негативно сказываются на международной торговле, стоимости экспорта и импорта. Чем стабильнее валюта, тем торговать проще», — объяснил Данильцев.

Он подчеркнул, что Россия на сегодняшний день является одним из ключевых поставщиков продовольствия в Египет, поэтому увеличение доли торговли в рублях для страны выгодно.

Эксперт считает, что США могут в ответ оказать давление на банки Египта, однако это не остановит Каир, настроенный на расширение и укрепление экономического сотрудничества с Россией.