Эксперт рассказал о незаконных уловках с переливающимися ценниками в магазинах

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин рассказал, что в российских магазинах начали использовать переливающиеся ценники, которые вводят покупателей в заблуждение, меняя стоимость товара в зависимости от угла обзора, сообщает Sputnik .

В магазинах России появились переливающиеся ценники, которые при взгляде сверху показывают одну цену, а при наклоне — другую, более высокую. Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин заявил, что такие методы абсолютно незаконны и нарушают права покупателей.

Егармин пояснил, что ценник является публичной офертой, поэтому покупатель имеет право требовать продажу товара по той цене, которая указана на ценнике. Эксперт посоветовал фиксировать такие случаи на фото и обращаться к администрации магазина.

Кроме того, Егармин отметил, что магазины часто используют и другие маркетинговые уловки: размещают дорогие товары на уровне глаз, уменьшают объем упаковки при сохранении прежней цены и внешнего вида, а также иногда размещают товары не на своих ценниках. По словам эксперта, главная цель таких приемов — увеличить продажи, а не заботиться о покупателях.

Егармин подчеркнул, что покупателям следует быть особенно внимательными, чтобы не стать жертвой подобных манипуляций со стороны продавцов.