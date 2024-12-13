Эксперт рассказал, на сколько в России подорожает алкоголь в 2025 году

Эксперт Черниговский: в 2025 году алкоголь подорожает, но не критично

Руководитель общественной организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка», доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский ожидает роста цен на алкоголь в России в следующем году, сообщает АБН24 .

По словам эксперта, подорожание алкоголя связано как с ростом цен на зерно, виноград и другие культуры, так и с более глобальными экономическими факторами.

Так, энергокризис привел к росту цен на электроэнергию и топливо, что сказалось на производстве и логистике, объяснил он.

«Эта тенденция, вероятно, продолжится, что увеличит общую стоимость алкоголя», — сказал Черниговский.

Он добавил, что цены на алкогольную продукцию увеличатся, но не критично — в пределах 100 рублей.