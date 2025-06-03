Эксперт рассказал, когда инфляция в России заметно снизится

Через изменение цен в РФ происходит настройка под новые рыночные условия, которые за последние три года сильно изменились. При этом российское руководство предпринимает нужные шаги, чтобы минимизировать инфляционные последствия для страны, заявил РИАМО эксперт финансового рынка компании SpiceProp Сакен Алшинбаев.

«Обычно изменения цен минимальны и небольшой их рост или падение не привлекает внимания. Но с 2022 года ситуация в России иная. Бюджет тратит много средств на оборону. Из-за санкций, подорожала логистика. Происходит процесс импортозамещения. Это раскручивает маховик инфляции и повышает издержки», — отмечает эксперт.

Сектора, где высока доля частного бизнеса, должны перекладывать рост себестоимости сразу, иначе предприятия рискуют отстать от конкурентов и вылететь с рынка. Поэтому наблюдается опережающий рост цен в 2025 году на услуги медицины, пассажирского транспорта, санаторно-оздоровительных организаций. А вот там, где доля государства повыше, наоборот видно некоторое отставание от общего темпа роста цен. Это образовательные услуги, дошкольное воспитание, связь и другие. Хотя не исключено ускорение инфляции и здесь, говорит Алшинбаев.

«Так что может показаться, будто власти одной рукой через ЦБ душат высокую инфляцию, а другой через правительство России, наоборот, ее разгоняют. Реальность, как всегда, сложней. Российское руководство просто делает необходимые действия и пытается минимизировать их инфляционные последствия. Как только внешние условия улучшатся, инфляция в России заметно снизится», — резюмирует эксперт.