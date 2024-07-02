Эксперт рассказал, какие проблемы на рынке труда угрожают российской экономике

Состояние рынка труда в России сегодня действительно непростое, одна из основных причин — демографическая ситуация. Об этом РИАМО сообщил корпоративный психолог и эксперт Moscow Business School, юрист в области управления персоналом Игорь Шутов.

«В 90-е годы уровень рождаемости был низким, поэтому сейчас мы ощущаем последствия: количество кандидатов в возрасте от 20 до 40 лет недостаточно», — сказал эксперт.

Еще одна проблема — миграция населения. За последние годы около миллиона человек эмигрировали за границу, а несколько сотен тысяч были мобилизованы. Это также повлияло на количество рабочей силы в возрасте от 20 до 40 лет.

Третья проблема — инфляция и рост ожиданий по зарплате. Люди ориентируются на уровень цен и хотят получать больше. Из-за этого некоторые работодатели, не готовые платить высокие зарплаты, снижают требования к кандидатам и нанимают менее квалифицированный персонал, что в свою очередь может негативно сказаться на качестве услуг.

«На данный момент кадровый голод постепенно усиливается, и ситуация на рынке труда не спешит улучшаться. Среднегодовой уровень безработицы по итогам 2023 года составил 3,2%, что является самым низким показателем с начала наблюдения (1992 года)», — добавил Шутов.

Поэтому сейчас отечественная экономика работает на пределе своих возможностей из-за нехватки человеческих ресурсов. Это представляет угрозу для системы, так как отсутствие профицита человеческих ресурсов не дает факторов для ее развития.