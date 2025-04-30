Эксперт рассказал, как современные женщины относятся к покупке украшений

80% женщин в возрасте от 30 до 65 лет чаще всего покупают драгоценные украшения не в качестве подарка кому-то, а для самих себя, сообщил РИАМО руководитель отдела аналитики ювелирной компании АЛЬКОР Михаил Веселов.

Многие компании стали адаптировать свои товары и услуги под новых потребителей — самодостаточных женщин, которые хотят сами позаботиться о себе.

«Данные наших маркетинговых исследований за 2024 год позволяют сделать вывод о том, что 80% женщин в возрасте от 30 до 65 лет чаще всего покупают драгоценные украшения не в качестве подарка кому-то, а для самих себя. Стоит отметить, что 50% из них не ждут особого повода: дня рождения, годовщины свадьбы или 8 Марта, чтобы купить дорогостоящее ювелирное изделие. Хочу, могу и заслужила, — самый частый ответ среди тех, кто мотивирует покупку драгоценностей любовью к себе и некой наградой за свои личные достижения», — отметил эксперт.

По словам Михаила Веселова, ювелирные компании все чаще отходят от традиционных стереотипов, где украшения воспринимались как символы статуса или подарка, и переходят к более персонализированному подходу.

Изменения затрагивают не только ювелирную отрасль. В индустрии моды уже сейчас стремятся создать уникальные коллекции брючных костюмов, юбок и блузок, которые бы помогали женщине найти баланс между строгостью и сексуальностью в деловых образах. Производители обуви также адаптируются к новым запросам, сотрудничая с медицинскими холдингами для создания моделей на высоком каблуке, которые можно носить длительное время без вреда для здоровья.

«Потребительские предпочтения девушек становятся ключевым драйвером изменений на глобальном рынке, побуждая компании к созданию более персонализированных, инклюзивных и ориентированных на комфорт продуктов», — добавил Веселов.