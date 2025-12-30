Эксперт рассказал, как производители тестируют эффективность роботов-пылесосов

Производители роботов-пылесосов всегда проверяют не отдельные характеристики, а то, как устройство ведет себя в реальной среде. Эффективность складывается из работы навигации, силы всасывания, способности собирать разный мусор, качества влажной уборки и взаимодействия со станцией. Цaо Синьюй, эксперт по технике для уборки TROUVER, сообщил РИАМО, что именно проверяется и почему некоторые тесты оказываются неожиданными для пользователей.

«Тесты — это всегда попытка приблизиться к обычной квартире. Робота помещают в пространство с мебелью, порогами, коврами и узкими участками. Важно увидеть не только, как он строит карту, но и как он корректирует движение, если что-то идет не по плану. Реальная уборка никогда не бывает идеальной», — пояснил эксперт.

Навигация оценивается в условиях, где робот сталкивается с мебелью разной формы и высоты. Если приходится проезжать под низкими поверхностями, проверяется способность датчиков перестраивать модель пространства и менять траекторию без потери ориентации. Это показывает не только точность лазерного или визуального распознавания, но и то, насколько быстро система принимает решения.

Для оценки качества сухой уборки используют мусор разной структуры: рассыпчатый, гранулированный, легкий и плотный. Важно не просто собрать все с открытой поверхности, но и выметать частицы из углов и из пространств вдоль стен. Производители внимательно следят за тем, как боковые щетки распределяют и направляют мусор, и насколько центральная щетка способна поднимать и проталкивать его к каналу всасывания.

«Самое интересное — это наблюдать за тем, как робот работает с волосами и шерстью. Если щетка наматывает их слишком активно, привод начинает испытывать нагрузку, и это сразу видно в тестах. Идеальная конструкция — та, которая не требует частой очистки и сохраняет свободный ход даже при плотном контакте с ворсом», — подчеркнул Цaо Синьюй.

Влажная уборка проверяется на следах и засохших загрязнениях. Производители смотрят, насколько равномерно распределяется вода по поверхности мопов, и сохраняется ли прижим при движении. Если давление недостаточное, робот просто оставляет след воды. Если система настроена правильно, робот протирает поверхность именно механически, а не просто смачивает ее.

«Влажная уборка — это не про воду. Это про давление, траекторию движения и способность повторно возвращаться в участки, где остаются следы. Настройка алгоритма важнее, чем объем жидкости», — рассказал Цaо Синьюй.

Станция самообслуживания тоже проходит проверку. Производители оценивают, насколько чисто она промывает мопы, как быстро высыхает ткань, образуется ли осадок в поддоне и насколько легко пользователю обслуживать баки для воды. Если поддон остается влажным слишком долго, станция становится источником запаха. Если сушка распределяется равномерно, мопы остаются свежими и готовы к следующей уборке.

«Станция упрощает жизнь, но она не делает устройство полностью автономным. Пользователь все равно контролирует состояние поддона, баков и сенсоров на самом роботе. Правильные тесты как раз показывают, насколько этот уход прост и понятен», — добавил эксперт.

В итоге производители оценивают не один показатель, а взаимодействие систем: как робот ориентируется, как он собирает мусор, как протирает пол, как станция поддерживает гигиену, и насколько легко пользователю поддерживать все это в работе. Эффективность — это всегда совокупность, а не цифры на коробке, заключил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.