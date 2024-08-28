Эксперт рассказал, как подорожает китайская техника из-за проблем с банками ОАЭ

С начала августа текущего года банки ОАЭ начали отклонять оплату российских компаний китайским фирмам за технику, произведенную в Китае. Это может привести к подорожанию продукции из КНР на 5–10% к концу года, сообщил РИАМО специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Речь идет о том, что контрактный товар не поступает в ОАЭ, а сразу отправляется в Россию, так как это вариант ухода от санкций западных стран через финансового посредника, говорит эксперт. Причем блокировку платежей инициируют сами китайские банки из-за опасения вторичных санкций США.

Здесь нужно сказать, что платежи в другие страны через ОАЭ были очень выгодны прежде всего из-за низких комиссий, и многие российские фирмы открывали дочерние компании в этой стране для перевода средств китайским фирмам, а сам товар отправляли сразу в Россию, так как сами китайские банки начали блокировать переводы из РФ уже в начале весны этого года, поясняет Вавилов.

«На текущий момент ситуация с платежами в Китай хотя и становится все более сложной, но российские компании уже нашли способ платить напрямую с повышенной комиссией, так как крупные китайские производители компьютерной и другой электронной техники очень не любят получать платежи за свой товар через третьи страны», — комментирует эксперт.

По его мнению, для российского потребителя китайской электронной продукции это может вылиться в повышение цен примерно на 5–10% к концу года на весь ассортимент.