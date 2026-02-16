Эксперт рассказал, как банки проверяют ипотечных заемщиков

Перед тем, как принять решение о выдаче ипотеки, кредитные организации проводят проверку клиента, которая включает в себя несколько этапов, рассказал РИАМО управляющий партнер консалтинговой группы «2Б Диалог» Борис Богоутдинов.

Эксперт назвал несколько этапов проверки для принятия решения об ипотечном кредите.

Проверка анкеты и кредитной истории потенциального покупателя, предварительное одобрение либо отказ.

Проверка документов заемщика: паспорта, копии трудовой книжки или трудового договора, заверенных работодателем / справки или выписки по форме СТД-СФР (если трудовая ведется в электронном виде), справки о доходах и суммах налога физлиц (ранее 2-НДФЛ) и т. д. Если все в порядке, банк одобряет заявку. Срок действия решения о предоставлении кредита обычно составляет 3 месяца, но условия зависят от банка.

Проверка клиента непосредственно перед подписанием кредитного договора и заключением сделки купли-продажи недвижимости.

«Банк еще раз запрашивает кредитную историю и проверяет другую информацию о покупателе жилья. Если, к примеру, выяснится, что он оформил новый потребительский кредит или уволился с работы, об ипотеке можно забыть», — предупредил Богоутдинов.

