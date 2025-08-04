Эксперт рассказал, как банки навязывают страховку при оформлении кредитных карт

Директор института нового общества Василий Колташов рассказал, что банки в России активно предлагают страховые услуги при выдаче кредитных карт, что связано с высокой кредитной нагрузкой населения, сообщает АБН24 .

Крупные банки в России при оформлении кредитных карт часто навязывают клиентам страховые полисы. Обычно речь идет о страховании жизни, здоровья, потери работы, а также о защите от мошенничества и страховании покупок. Иногда клиентам предлагают комплексные программы, охватывающие сразу несколько рисков.

Директор института нового общества Василий Колташов пояснил, что спрос на кредитные карты среди россиян остается высоким, несмотря на их дороговизну. По его словам, использование кредитных карт и других займов привело к росту проблемных долгов, и сейчас более 20 млн человек в стране оказались в сложной финансовой ситуации.

Колташов отметил, что навязывание страховых услуг воспринимается как дополнительная нагрузка на заемщика, однако такие полисы могут частично смягчить последствия неплатежей и ограничить необдуманные траты. Эксперт подчеркнул, что кредитная карта — это дорогой финансовый инструмент, который стоит использовать только в исключительных случаях.

В условиях массовой закредитованности, по мнению Колташова, страховые услуги могут стать напоминанием о необходимости осознанного подхода к заемным средствам.