Эксперт рассказал, хотят ли зумеры пойти работать на завод

Для молодежи, родившейся в 2000-е годы, работа на производстве становится более привлекательной. Об этом сообщил РИАМО профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.

«Как раньше пренебрежительно говорили, быть „офисной пылью“ для молодых людей все же привлекательно. Но в последние годы ситуация стала меняться с ростом заработных плат рабочих в материальном секторе экономики. Мне известны случаи, когда молодые люди оставляли свои места в офисах и искали работу в сфере материального производства», — заявил Щербаков.

Профессор отметил, что важную роль в этом вопросе играет тенденция все большей роботизации и применения систем искусственного производства на промышленных предприятиях.

Между тем в России начал повышаться престиж рабочих профессий. Власти страны активно это поощряют. В пример можно привести различные программы и конкурсы, например, «Лучший по профессии».

Щербаков отметил, что однозначно говорить о том, что молодежь хочет работать только в офисах или юноши и девушки выстраиваются в очереди на заводы, неправильно. На самом деле ситуация выглядит 50 на 50.

Ранее в своем материале РИАМО рассказало о подходе современной молодежи к работе, и как с ней поладить руководителю.