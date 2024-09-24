Эксперт рассказал, что делать, если банк не принимает доллары в плохом состоянии

Эксперт: выписка о покупке долларов в банке — способ избежать отказа в их приеме

Ситуация с отказом банков принимать доллары в неидеальном состоянии действительно неприятная. Однако есть способы, которые помогут решить проблему, сообщил РИАМО руководитель аналитического департамента AMarket Артем Деев.

Эксперт советует попробовать обменять доллары в другом банке, поскольку не все банки одинаково строги к состоянию купюр.

«Обратитесь в другое отделение, в другой банк. Также ищите банки, которые специализируются на валютно-обменных операциях», — говорит он.

Можно также обратиться в обменные пункты, которые часто более лояльны к состоянию купюр. При этом важно убедиться, что обменник надежен и имеет лицензию, добавляет эксперт.

«Хотя банки могут отказаться принимать купюры, которые они сами выдали, попробуйте поговорить с сотрудниками и объяснить ситуацию. Имейте при себе доказательства того, что вы получили эти купюры в банке, например, выписку с счета», — рекомендует Деев.

Но если все-таки не удается обменять доллары сейчас, нужно сохранить их. Возможно в будущем ситуация изменится, и банки станут более лояльны к состоянию купюр, заключает эксперт.

Ранее «Известия» сообщили о том, что банки отказывают россиянам в приеме долларовых купюр, которые находятся в неидеальном состоянии.