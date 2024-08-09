Эксперт рассказал, что будет с рынком труда в 2025 году

Эксперт Шаповалов: удаленка и старение населения ждут рынок труда в РФ в 2025 г

Развитие технологий, востребованность гибких навыков, удаленная работа, старение населения — это тренды, которые будут актуальны для рынка труда в России в 2025 году, сообщил РИАМО основатель компании по аутсорсингу линейного персонала Preama Алексей Шаповалов.

По его словам, рынок труда охватит увеличение роли технологий, что приведет к снижению спроса на некоторые профессии, но одновременно создаст новые. Конечно, популяризация ИИ и автоматизации бизнеса приведет к востребованности IT-специалистов.

«По моим прогнозам, рынок труда в 2025 году будет ценить не только узкоспециализированные знания, но и гибкие навыки, такие как критическое мышление, креативность, коммуникация и умение работать в команде», — говорит эксперт.

Можно будет наблюдать появление новых профессий, которые связаны с устойчивым развитием и борьбой с климатическими изменениями.

«Специалисты по экологии, возобновляемым источникам энергии, а также эксперты по устойчивому развитию будут особенно востребованы», — считает Шаповалов.

В 2025 году гибкие формы занятости, такие как удаленная работа и проектное сотрудничество, станут нормой и компании будут предлагать своим сотрудникам возможность выбирать, где и когда они работают, полагает эксперт.

«В 2025 году мы столкнемся с вызовами, связанными со старением населения. Нехватка кадров будет ощутима в отраслях, связанных с уходом за пожилыми людьми, здравоохранением, а также в других сферах, где требуется много рабочей силы. Это создаст динамичный рынок для соискателей, готовых работать в таких профессиях», — прогнозирует Шаповалов.