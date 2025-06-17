Заместитель гендиректора Московского НПЗ по персоналу Екатерина Косогорова опровергла распространенное мнение о недостаточной перспективности рабочих специальностей и подчеркнула тенденцию среди крупных компаний готовить кадры уже со школьного возраста. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«При таких темпах развития столичной промышленности спрос на хорошо подготовленные кадры будет только расти. Поэтому профессиональное образование детей — это лучшая долгосрочная инвестиция для всех мам и пап. Ведь будущее начинается уже сегодня», — отметила Косогорова.

На примере Московского нефтеперерабатывающего завода она описала, как молодые люди могут попасть на высокотехнологичное производство. Особой популярностью пользуются образовательные инициативы МНПЗ, такие как научно-техническая конференция и инженерный кейс-чемпионат, где даже школьники предлагают решения для актуальных производственных задач. Кроме того, на практику сюда приходят студенты колледжей и вузов, и многие из них впоследствии становятся частью коллектива предприятия.

«На Московском НПЗ трудятся более 2500 сотрудников. Это большая команда профессионалов, которая всегда готова принять новых специалистов. Завод постоянно развивается, строятся новые объекты, куда требуется персонал. В среднем у нас всегда открыто порядка 30 вакансий», — подчеркнула заместитель генерального директора МНПЗ.

Среди наиболее востребованных профессий Екатерина Косогорова назвала операторов технологических установок, которые контролируют параметры и режимы производственных процессов. Также высок спрос на товарных операторов, отвечающих за отгрузку нефтепродуктов, специалистов по механике, техническому обслуживанию и ремонту оборудования, а также лаборантов химического анализа.

Московский НПЗ в Капотне входит в число самых передовых нефтеперерабатывающих предприятий страны. Завод обеспечивает Московский регион моторным топливом, а также является ведущим поставщиком авиационного керосина и дорожного битума. Регулярно он попадает в рейтинги лучших и наиболее привлекательных работодателей российской промышленности.