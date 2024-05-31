Эксперт Пучкарев: инвесторы не видят драйверов для улучшения ситуации «Газпрома»

Дивидендный потенциал акций «Газпрома» будет снижать, поскольку поставки на рынок ЕС вряд ли восстановятся, а разворот на восток потребует крупных капзатрат в ближайшие годы, сообщил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

Акции «Газпрома» в последние дни сильно просели после отказа от выплаты дивидендов за 2023 год. Причиной невыплаты стала высокая долговая нагрузка.

«Инвесторы также не видят драйверов для качественного улучшения ситуации: поставки на европейский рынок вряд ли восстановятся, а разворот на восток потребует крупных капзатраты в ближайшие годы, что будет снижать дивидендный потенциал», — прокомментировал эксперт.

По его мнению, акции «Газпрома» на текущих уровнях могут быть интересны с прицелом на долгосрочных горизонт, однако среднесрочно вряд ли стоит ожидать опережающей рынок динамики.

«Падение обусловлено объективными причинами, для восстановления потребуются новые драйверы. Таким может стать подписание соглашения с Китаем по „Силе Сибири-2“, но по срокам здесь есть высокая степень неопределенности», — отметил Пучкарев.