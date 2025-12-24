Эксперт: прожиточный минимум в России составит почти 19 тысяч рублей

сегодня в 03:05

Прожиточный минимум в России в 2026 году составит почти 19 тысяч рублей

Величина прожиточного минимума в целом по России в 2026 году составит 18 939 рублей на душу населения. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По данным эксперта, для разных социально-демографических групп установлены следующие значения: для трудоспособного населения — 20 644 рубля, для пенсионеров — 16 288 рублей, для детей — 18 371 рубль. Балынин уточнил, что в регионах конкретные размеры прожиточных минимумов устанавливаются местными властями с учетом мнения региональной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Он пояснил, что федеральный показатель используется для оценки уровня жизни при разработке социальной политики, федеральных программ и формирования бюджета.

На региональном уровне прожиточный минимум необходим для разработки местных социальных программ, оказания государственной помощи малоимущим и формирования бюджетов субъектов.

