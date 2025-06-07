Эксперт прогнозирует увеличение доходов на 12-14% в России

Зарплаты россиян в 2026 году вырастут до 120 тысяч рублей

Среднемесячная заработная плата в России в следующем году может достичь 118-120 тысяч рублей, что составит прирост в 12-14% к показателям 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта.

Такой прогноз озвучил Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«Несмотря на некоторое замедление темпов роста из-за увеличившейся базы сравнения, мы сохраним положительную динамику как в номинальном, так и в реальном выражении», — подчеркнул эксперт.

По словам Балынина, ключевыми драйверами роста станут ежегодное повышение МРОТ и острый дефицит квалифицированных специалистов на рынке труда. «Важно, что рост доходов будет опережать инфляцию, что обеспечит увеличение покупательной способности населения», — отметил он. Эксперт также обратил внимание на постепенное снижение темпов прироста: если в 2024–2025 годах наблюдались более высокие показатели, то теперь динамика стабилизируется на уровне 12-14% ежегодно.

Особое значение имеет прогнозируемое превышение реальных доходов над инфляцией — этот фактор может способствовать восстановлению потребительской активности, которая в последние годы находилась под давлением экономических санкций.

«Рост заработных плат в реальном выражении — это важный сигнал для экономики, который свидетельствует о начале восстановительных процессов», — заключил представитель Финансового университета.

Аналитики отмечают, что подобные темпы роста доходов могут создать дополнительные инфляционные риски, если не будут подкреплены соответствующим увеличением производительности труда.