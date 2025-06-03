Эксперт предположил, как сильно ЦБ может снизить ставку на грядущем заседании

Эксперт Разуваев: ЦБ РФ может снизить ставку до 19% на заседании 6 июня

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что ЦБ России может снизить ключевую ставку до 19%. Это может произойти на ближайшем заседании 6 июня, сообщает URA.RU .

При этом опросы показали, что рынок ждет сохранения ключевой ставки на уровне 21%. Разуваев же считает, что ее понизят до 19% на заседании 6 июня и продолжат плавно снижать в дальнейшем.

«Как следствие уже летом мы увидим доллар по 90–100 рублей», — добавил эксперт.

По его словам, также на решение по ключевой ставке повлияет и высокая инфляция. Однако главная причина заключается в рецессии гражданского сектора экономики.

Разуваев предполагает, что ключевая ставка к концу года снизится до 16%, а к лету 2026 года — до 12–13%. Процентные ставки по вкладам уже падают, а рынок готовится к смягчению ДКП.

Как изменится ключевая ставка ЦБ 6 июня 2025 года, читайте в материале РИАМО.