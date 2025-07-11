Эксперт Потапов: курс биткоина сохранит стабильность

Биткоин демонстрирует устойчивость после введения США новых торговых пошлин в отношении 14 стран. Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Сергей Потапов спрогнозировал, что на следующей неделе первая криптовалюта сохранит стоимость в диапазоне $103–111 тыс., сообщает Газета.ru .

Эксперт отметил, что поддержку рынку оказывает стабильная динамика американского фондового индекса S&P 500, который остается у исторических максимумов. Потапов добавил, что биткоин уже два месяца консолидируется в широком диапазоне $98,2–111,98 тыс. на фоне геополитических рисков и сезонного снижения активности. По его словам, летние месяцы традиционно считаются слабыми для крипторынка, однако в 2025 году волатильность оказалась ниже, чем годом ранее.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин на импорт меди и расширении тарифных мер. Несмотря на это, криптовалютный рынок отреагировал сдержанно. Потапов пояснил, что это может свидетельствовать о снижении краткосрочной чувствительности биткоина к политическим заявлениям.

Аналитик также отметил, что с ростом институциональных инвестиций через ETF биткоин стал ближе к классическим активам, а его динамика все чаще повторяет поведение фондового рынка США.

На предстоящей неделе инвесторы ожидают публикацию макроэкономических показателей в США, включая индексы CPI и PPI, а также данные по розничным продажам. В «БКС Мир инвестиций» считают, что эти отчеты могут повлиять на настроения как на фондовом, так и на криптовалютном рынке.