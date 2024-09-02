Эксперт: после снижения курса китайский юань начал укрепляться

Юань на фоне окончания пика налоговых выплат показал укрепление на Московской бирже после фазы активного снижения, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

В качестве поддержки юаня выступают сообщения о том, что в июле текущего года он достиг в мировой торговле рекордной доли в 53% в результате активного сотрудничества между Россией и КНР, отметил эксперт.

В числе позитивных факторов российско-китайского экономического диалога прогнозы на рост по итогам года товарооборота между двумя странами, а также рост объема их торговли, по данным главного таможенного управления Китая, в январе–июле текущего года относительно аналогичного периода 2023 года.

«Тем временем не добавляет оптимизма обсуждение перспектив усиления проблем с платежами между Россией и Китаем на фоне санкционной риторики», — констатировал Тимошенко.

Торговый диапазон китайской валюты на текущей неделе будет 12,00 — 12,25 рубля, спрогнозировал он.