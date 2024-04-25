Эксперт пояснила, почему контроффер стал популярен на рынке труда

Эксперт: контроффер популярен, так как на рынке стало меньше профессионалов

Для современного рынка труда стало очень популярным такое явление, которое получило название «контроффер», сообщила РИАМО к. э. н., доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова.

В компаниях как правило верно подмечают те факторы, которые мотивируют профессионалов остаться работать в организации. Работодатели в попытках удержать профессионалов чаще всего предлагают им повышение в рамках текущей должности, и, как показывает практика, специалисты чаще всего остаются именно благодаря таким контрофферам, считает эксперт.

Кроме этого, в качестве мотивирующих условий в течение 2023 года более трети компаний начало организовывать обучение работающего персонала, а почти половина работодателей (47% опрошенных) в 2023 году приняла решение увеличить бюджеты на мотивационные программы. Наибольшее количество контрофферов получили специалисты IT, производственной сферы и сотрудники отделов продаж.

«Вообще компании в большей степени сейчас реагируют на изменения рынка вместо того, чтобы предпринимать „резкие“ активные действия. Это связано с тем, что горизонт планирования сузился, часть проектов отложена „до лучших времен“ или большей ясности на рынке. Поскольку приходится действовать порой в условиях полной неопределенности, резко возрастает риск ошибок, поэтому бизнес аккуратнее подходит к стратегическим изменениям, предпочитая реактивный, но более гибкий подход, основанный в том числе и на удержании уже работающих кадров», — высказывает свое мнение Каштанова.

Кандидаты делают выбор в пользу тех компаний, которые предоставляют больше возможностей — работать в гибридном или дистанционном формате, развиваться внутри компании, иметь возможность выбора мотивационных программ.

«На рынке труда стало меньше квалифицированных кандидатов, что значительно повышает их ценность», — подчеркивает эксперт.