Эксперт пояснила, почему контроффер стал популярен на рынке труда
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Для современного рынка труда стало очень популярным такое явление, которое получило название «контроффер», сообщила РИАМО к. э. н., доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова.
В компаниях как правило верно подмечают те факторы, которые мотивируют профессионалов остаться работать в организации. Работодатели в попытках удержать профессионалов чаще всего предлагают им повышение в рамках текущей должности, и, как показывает практика, специалисты чаще всего остаются именно благодаря таким контрофферам, считает эксперт.
Кроме этого, в качестве мотивирующих условий в течение 2023 года более трети компаний начало организовывать обучение работающего персонала, а почти половина работодателей (47% опрошенных) в 2023 году приняла решение увеличить бюджеты на мотивационные программы. Наибольшее количество контрофферов получили специалисты IT, производственной сферы и сотрудники отделов продаж.
«Вообще компании в большей степени сейчас реагируют на изменения рынка вместо того, чтобы предпринимать „резкие“ активные действия. Это связано с тем, что горизонт планирования сузился, часть проектов отложена „до лучших времен“ или большей ясности на рынке. Поскольку приходится действовать порой в условиях полной неопределенности, резко возрастает риск ошибок, поэтому бизнес аккуратнее подходит к стратегическим изменениям, предпочитая реактивный, но более гибкий подход, основанный в том числе и на удержании уже работающих кадров», — высказывает свое мнение Каштанова.
Кандидаты делают выбор в пользу тех компаний, которые предоставляют больше возможностей — работать в гибридном или дистанционном формате, развиваться внутри компании, иметь возможность выбора мотивационных программ.
«На рынке труда стало меньше квалифицированных кандидатов, что значительно повышает их ценность», — подчеркивает эксперт.