Эксперт пояснила, есть ли угроза из-за роста банкротств в главных экономиках

По данным международной компании Dun & Bradstreet, в 2023 году число корпоративных банкротств в основных экономиках мира выросло, и такая тенденция наблюдается уже второй год подряд. Однако в абсолютных значениях ничего страшного ни для национальных, ни для мировой экономики не происходит, сообщила РИАМО замуправляющего санкт-петербургским филиалом РосДорБанка Яна Граф.

По ее словам, статистические службы различных стран рапортуют о страшных числах. Так, в Японии за 2023 финансовый год количество банкротств компаний увеличилось на 30% до максимума за последние девять лет. В США аналогичный рост с переписыванием многолетних максимумов, страны ЕС тоже показывают 25-30% прирост.

Она уточнила, что, прежде чем говорить об угрозе, для начала будет полезным понять, о каких величинах в абсолютных значениях идет речь. В Японии в 2023 финансовом году к банкротству прибегло чуть менее 9 тыс. компаний при их общей численности под 1,5 млн. Таким образом, проблема коснулась порядка 0,6% от числа действующих юрлиц.

Число корпоративных банкротств в США из числа относительно крупных компаний – это порядка 600 за год, а всего – более 60 тыс. за 2023 год. Общее количество действующих предприятий в США превышает 18 млн организаций. Как видно, и в США доля банкротов невелика – немного больше 0,3%. В Германии этот показатель составляет примерно 0,25%.

«Из этих цифр понятно, что при довольно ощутимых относительных показателях роста количества банкротств в абсолютных значениях ничего страшного ни для национальных, ни для мировой экономики не происходит. Но сама тенденция одновременного для многих стран нарастания показателя банкротств явно присутствует», – прокомментировала Граф.

Для анализа тенденции необходимо принять во внимание экстраординарные и общие для подавляющего числа экономик мира события прошедших пандемийных лет, инфляционные процессы в мировой экономике с дружным ужесточением ДКП от ведущих мировых Центробанков, а также комплексное переформатирование экономических связей западных стран с Россией, полагает эксперт.

«В общем, за последние четыре года экономических испытаний мирового масштаба выпало в излишке», – заключила специалист.