Эксперт пояснил, что происходит сейчас с курсом доллара и евро

Курс доллара теперь может скорректироваться вверх, а евро — вниз

Глобальные тенденции на мировом валютном рынке отражаются и на курсе доллара и евро. Индекс доллара DXY падает на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, а евро в паре EUR/USD растет, сообщил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Индекс доллара DXY упал на минимумы ноября, к 103,5 п., на фоне тарифов Трампа. А вот евро, выраженный через пару EUR/USD, закономерно подскочил на четырёхмесячные максимумы, к 1,09», — рассказал эксперт.

Кроме того, в пользу крепости евро сыграл фактор очередного снижения ключевой ставки ЕЦБ, при том что ФРС США отказалась снижать свою ставку. На таком дифференциале процентных ставок центробанков доллар провалился, а евро взлетел, констатирует Зельцер.

Комментируя перспективы валют, эксперт указывает, что «глобальный доллар после обвала уже перепродан, а евро перекуплен. То есть риск коррекции доллара вверх и отката евро вниз теперь повышенный».