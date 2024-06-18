Эксперт пояснил, что происходит сейчас с курсом биткоина

У негативной динамики биткоина в настоящее время есть несколько причин, совокупность которых оказывает давление на курс криптовалюты, заявил РИАМО коммерческий директор OKX Ленникс Лай.

По его словам, биткоин переживает непростые времена. Падение криптовалюты ниже 65 000 долларов заставило многих инвесторов понервничать. Технический анализ показывает, что биткоин застрял в узком диапазоне между 64 000 и 67 000 долларов.

«Пробой 66 000 долларов позволил монете сходить ниже. В настоящий момент отсутствуют признаки разворота тренда, что усиливает неопределенность на рынке», — констатировал эксперт.

У негативной динамики биткоина несколько причин, совокупность которых оказывает давление на курс криптовалюты, что происходит с первой криптовалютой, добавил Лай.

Макроэкономические факторы оказали значительное влияние на поведение рынка. Данные по инфляции и комментарии Федеральной резервной системы США заставили инвесторов пересмотреть свои позиции по рисковым активам, включая биткоин. Ожидания по снижению процентных ставок сместились на более поздние сроки, что уменьшило привлекательность криптовалют. Кроме того, ФРС намекнула на то, что в этом году инвесторам стоит ждать только одно снижение ставки. Такая позиция регулятора давит на криптоиндустрию, уверен эксперт.

По словам Лая, также стоит отметить ситуацию с майнерами. После последнего халвинга многие из них проходят через фазу капитуляции. Многие вынуждены отключать оборудование от сети и тратить накопленное, тем самым продавливая курс BTC. Впрочем, так было после каждого халвинга биткоина.

«Интересно, что крупные инвесторы, так называемые киты, продолжают накапливать биткоины, несмотря на краткосрочные колебания цен. Такое поведение сильных игроков свидетельствует о долгосрочных позитивных ожиданиях», — резюмировал Лай.