Эксперт Поярков: применение стейблкоинов в РФ усложнит контроль над инфляцией

Центробанк выступает против использования стейблкоинов в денежных расчетах внутри России, так как РФ должна полностью контролировать свою финансовую систему, а главным механизмом этого контроля служит эмиссия рубля. Об этом сообщил РИАМО член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям, совладелец первого профессионального агентства по оценке цифровых активов DigRate Арсений Поярков.

Ранее в Банке России заявили, что использование стейблкоинов в качестве средства платежа между резидентами России недопустимо.

«В 90-е годы в России наравне с рублем использовался доллар, но ни о каком серьезном контроле финансовой системы в то время не могло быть речи», — рассказал Поярков.

Легализация же стейблкоинов для внешней торговли, по его мнению, вполне допустима, поскольку в международных расчетах, кроме рубля, используются другие валюты и криптовалюта может стать одной из них.

«Но ситуация, при которой бы Россия легализовала криптовалюту для внутренних платежей, в обозримой перспективе немыслима. Использование стейблкоинов внутри страны значительно усложнит контроль над инфляцией, поэтому Центробанк на это не пойдет», — уверяет собеседник.