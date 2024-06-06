Эксперт: ПМЭФ – самая большая площадка в РФ для всемирного диалога в экономике

ПМЭФ – это самая большая в России площадка для международного диалога в области экономики и устойчивого развития, рассказал РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Иван Кузменкин.

Кузменкин рассказал, что в этом году ПМЭФ укрепил формат взаимодействия B2B, что положительно скажется на развитии экономики России.

Эффективный диалог предпринимателей с властью уже построен, теперь бизнес строит диалог с бизнесом, а это миллиарды рублей налоговых поступлений в бюджет, добавил эксперт.

«Объем подписанных соглашений на ПМЭФ в 2024 году, по данным аналитиков, превысит 4 триллиона рублей. На форуме уже сейчас находятся представители 136 государств, а за мероприятиями в рамках деловой программы следит почти весь мир», - заявил политолог.

По его словам, отдельно стоит отметить ПМЭФ как площадку для донесения позиции России западному миру.

«В этом году представители всех ведущих мировых СМИ принимают участие в мероприятии, и президент России уже принял участие в беседе с руководителями международных информационных агентств. Владимир Путин четко обозначил позицию по конструктивному диалогу с США: «Мы будем работать с любым президентом, которого изберет американский народ», тем самым доказав, что Россия всегда готова к диалогу в целях достижения мира и благополучия», - поделился Кузменкин.

Политолог сделал акцент на том, что президент обратил внимание на то, что если поставки западного оружия продолжатся, то это безвозвратно уничтожит взаимоотношения России с некоторыми западными странами.

«Отдельно было отмечено, что у России и Китая есть взаимные глубинные интересы на уровне государств. Очевидно, что ПМЭФ выступает не только экономической, но и политической площадкой, и посыл, озвученный президентом, несомненно, дойдет до адресатов на Западе», - заключил Кузменкин.