Эксперт перечислила самые частые ошибки при работе с самозанятыми в РФ

Эксперт Юсупова: 4 ошибки в работе с самозанятыми могут вызвать проблемы с ФНС

После того как в России появился спецрежим «Налог на профессиональный доход» (НПД), владельцы бизнеса стали активнее делегировать часть задач самозанятым гражданам. В разговоре с РИАМО замначальника юридического отдела платформы для автоматизации отношений с самозанятыми и ИП «Консоль» Арина Юсупова перечислила четыре типичные ошибки работодателей, которые приводят к проблемам с Федеральной налоговой службой (ФНС).

Организации регулярно допускают четыре типичные оплошности, провоцирующие разбирательства с налоговой инспекцией. Наиболее распространенная проблема — в соглашениях не указывается налоговый режим самозанятого исполнителя. Когда в документации отсутствует прямое указание на применение НПД, ФНС вправе изменить квалификацию отношений и потребовать от заказчика уплаты НДФЛ и страховых взносов за все время сотрудничества.

Вторая по частоте недоработка — отсутствие подтверждающих оплату документов. Выдача чека — прямая обязанность самозанятого, и при его отсутствии риски перекладываются на сторону заказчика. В целях защиты от подобных ситуаций целесообразно включать в договор положения об ответственности за непредоставление чека.

Третий распространенный промах — упущение факта потери статуса. Если плательщик НПД утрачивает право на применение специального налогового режима, но компания продолжает выплачивать ему вознаграждение как подрядчику, данные выплаты автоматически расцениваются как выплаты физическому лицу. Это влечет за собой возникновение обязательств по уплате дополнительных налогов и штрафных санкций.

Четвертой частой ошибкой является подмена трудовых отношений. В случаях, когда самозанятый фактически выполняет функции штатного сотрудника: находится на рабочем месте в офисе, соблюдает установленный режим работы, получает премиальные выплаты, налоговая инспекция без труда может признать такие отношения трудовыми, что чревато наложением штрафов в размере до 100 тыс. рублей.

«Главное, что должен помнить бизнес: самозанятый — это не удаленный сотрудник, а независимый подрядчик. При правильной архитектуре процессов сотрудничество с ними действительно дает компании гибкость и экономию. Но если пустить все документы на самотек, один неправильно оформленный договор может обойтись дороже всей выгоды», — рассказала Юсупова.

