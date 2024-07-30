Эксперт Павлов предупредил, чем может грозить запрет на импортную электронику

Предлагаемый российскими производителями запрет на закупку иностранной электроники может привести к временному «вакууму» цифровой техники и аппаратуры на рынке, из-за чего компании столкнутся с дефицитом ЭВМ, сообщил РИАМО руководитель отдела продаж российской инжиниринговой компании SNDGroup Борис Павлов.

Ранее Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга попросила Минпромторг принять закон о запрете закупок иностранной электроники для госкорпораций и госкомпаний. В письме к министру промышленности и торговли Антону Алиханову производители отметили, что помочь компаниям из РФ конкурировать с Китаем можно только запретительными мерами.

По мнению Борисова, одного запрета на закупку недостаточно для достижения технологического суверенитета.

«Этот процесс должен пройти очень аккуратно. Для любой страны основа импортонезависимости — это совокупность таких факторов, как компетенции производителей, доступность технологий, наличие производственных площадок и достаточность радиоэлектронной компонентной базы», — объяснил эксперт.

По его словам, сегодня импортозамещению в сфере электроники в РФ мешают как реальный кадровый голод, так и недостаточно развитые возможности по обеспечению предприятий компонентной базой.

«Для достижения технологической независимости необходима грамотная локализация производственных процессов. Отраслевые объединения должны составить дорожные карты, благодаря которым можно будет выяснить, что на этапах разработки электроники можно произвести в России, а что — нет. Привлечение высококвалифицированных кадров из дружественных стран поможет устранять такие белые пятна. Правительству также следует оказывать содействия компаниям-экспортерам российских решений», — предложил специалист.

Он считает, что сейчас при закупках на тендерах отечественным разработчикам и производителям законодательно должно отдаваться предпочтение. Также он напомнил, что в некоторых отраслях (преимущественно в сфере критической инфраструктуры) и вовсе запрещено использовать зарубежный софт или электронику.

«Однако существует практика по обходу этих ограничений: так, иногда тендер может проводится на закупку с очень расплывчатыми формулировками: вместо персональных компьютеров закупается, условно, „комплекс мониторинга интернета“, состоящий из клавиатуры, ЭВМ монитора и т. п.», — добавил Борисов.

Как уточнил собеседник, потребители хотят использовать российские наработки и продукцию, что является позитивной тенденцией.

«Дополнительно можно реализовать разные методики поощрения: от субсидий до грантов. Однако, эти меры должны оказываться с учетом специфики и не писаться одинаковыми для всех: производству могут быть неактуальны субсидии на установку облачного софта, если у них есть проблемы с обновлением станков», — заключил эксперт.