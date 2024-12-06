Эксперт ответил, восстановится ли курс рубля в течение нескольких недель

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что обещания главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что с курсом рубля на самом деле «все будет в порядке» через «неделю-две», обоснованы, сообщает Инфо24 .

По мнению Силуанова, текущее ослабление рубля обусловлено введением американских санкций против «Газпромбанка», который осуществлял расчеты за экспорт российских энергетических ресурсов.

Ситуация постепенно стабилизируется. Участники внешнеэкономической деятельности находят пути для расчетов со своими зарубежными партнерами, отметил министр финансов.

Санкции, касающиеся «Газпромбанка», который играл роль основного финансового посредника по сделкам с нефтью в долларах, действительно стали значительным «ударом», что привело к «временному шоку» в валютных транзакциях, согласился с Силуановым Остапкович.

«Доллар ушел в сторону 110 рублей, а сейчас постепенно начинает откатываться к 100 рублям. Конечно, проблема будет решена: найдутся банки, которые примут на себя эти расчеты», — считает экономист.

Он полагает, что с определенной вероятностью некоторые страны сделают послабления в расчетах с Газпромом. Остапкович привел в качестве примера Турцию, которая «уже подала заявку», и Венгрию, обратившуюся к США с просьбой пока не вводить эмбарго на расчеты.

Эксперт сделал вывод, что рубль ослаб из-за мгновенного «удара», вызвавшего «турбулентность в валютных курсах», однако это не является критической ситуацией.

Россия уже в значительной степени адаптировалась к воздействиям санкций. Вероятно, что сценарий с Газпромом уже учтен, есть варианты В и С, но потребуется время, и, возможно, стоимость расчетов увеличится, заключил Остапкович.