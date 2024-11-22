Эксперт ответил, стоит ли ждать дефолта в РФ в течение следующего десятилетия

Аналитик Васильев: вероятность дефолта в России в течение 10 лет крайне мала

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев назвал вероятность дефолта в России в течение следующих 10 лет крайне маленькой, сообщает Газета.ru .

«Мы полагаем, что вероятность дефолта в России в ближайшие 10 лет является крайне незначительной, поэтому не стоит закладываться на этот риск», — заявил эксперт.

Он отметил, что уроки, извлеченные из дефолта 1998 года, когда государство не смогло справиться с несбалансированной бюджетной политикой, были учтены. В настоящее время российские власти уделяют большое внимание поддержанию макроэкономической стабильности.

Аналитик подчеркнул, что Россия последовательно гасит свои внешние долги – это снижает зависимость от зарубежных кредиторов. Внутренний госдолг остается на низком уровне благодаря консервативной и ответственной бюджетной политике, направленной на сбалансирование бюджета.

Дефолт подразумевает невозможность заемщика выполнять свои финансовые обязательства, что, в случае государства, касается как внешних, так и внутренних долгов. Дефолт в 1998 году негативно отразился на экономике, вызвав резкое падение рубля и повышение инфляции.