Эксперт ответил, почему России сложно выйти на китайский рынок

Востоковед Алексей Маслов подчеркнул, что основная проблема стремления России к Востоку заключается в недостатке знания о реальном Китае.

Он отметил, что успешный разворот требует глубокого понимания множества аспектов, и это не очень сложно, однако требует времени для изучения. В настоящее время бизнес в России ориентирован на другие рынки, что затрудняет интеграцию в китайскую экономику.

Примером является экспорт зерна. Россия успешно продает его, но, если речь идет о муке, нужно создать производственные мощности в Китае, чтобы соответствовать местным требованиям. Китайская регуляторика унифицирована для всех участников, и местные аграрии имеют преимущество, так как обладают необходимыми контактами и знаниями об особенностях рынка.

«Самая большая проблема российского разворота на Восток — это не вопрос политики, это вопрос абсолютного незнания реального Китая», — заявил Маслов в эфире радио Sputnik.

Таким образом, главной преградой является культурная и экономическая изоляция, требующая значительного времени для ее преодоления и адаптации российской бизнес-психологии.