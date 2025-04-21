Эксперт ответил, хватит ли россиянам свинины после наращивания экспорта в Китай

Россия активно наращивает экспорт свинины в Китай — в марте поставки выросли в 1,6 раза. Специалист по аграрным рынкам Александр Лебедев ответил, какое значение это имеет для отечественного сектора, и хватит ли россиянам свинины, сообщает АБН24 .

По его словам, свиноводство является одним из ключевых секторов российской экономики. К началу 20-х годов РФ практически полностью обеспечивала себя свининой на внутреннем рынке. Это стало возможным благодаря применению передовых технологий на фермах и достижениям в области генетики. Импорт свинины в Россию значительно сократился, поскольку стал экономически нецелесообразным.

Несмотря на это, из-за огромной разницы в поголовье свиней в обеих странах, не стоит преувеличивать значение российских поставок для китайского рынка, считает эксперт. В России насчитывается около 27 миллионов свиней, в то время как в Китае эта цифра почти в 20 раз больше. Поэтому говорить о полном обеспечении китайского рынка российской свининой пока преждевременно. Однако, как отметил Лебедев, отечественные производители вполне способны удовлетворить часть потребностей соседней страны.

«Поставки российской свиноводческой продукции в Китай имеют огромное значение, поскольку они позволяют внедрять в рынок ценные для КНР деликатесы, такие как свиные уши, пятачки, хвосты и другие субпродукты, которые не пользуются спросом в России. Именно на эти продукты приходится более половины всего объема поставок», — пояснил специалист.

Он также отметил, что за последние 15 лет в России была создана свиноводческая отрасль, которая входит в число пяти крупнейших производителей в мире и имеет потенциал войти в пятерку ведущих экспортеров свинины в будущем. Сотрудничество с Китаем станет стимулом для дальнейшего развития отрасли, заключил Лебедев.