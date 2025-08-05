Эксперт оценила реакцию бизнеса на закон о русских вывесках

Председатель югорского отделения «Деловой России» Татьяна Жигулина заявила, что предприниматели спокойно восприняли закон о русских вывесках, который обязывает использовать кириллицу в названиях брендов с весны 2026 года, сообщает «ФедералПресс» .

Закон о защите русского языка, обязывающий бизнес использовать кириллицу в названиях брендов на вывесках и в объявлениях, был принят летом. Для перехода на новые правила предпринимателям предоставили время до весны 2026 года.

Председатель югорского отделения общественной организации «Деловая Россия» Татьяна Жигулина пояснила, что бизнес был заранее осведомлен о нововведениях и успел подготовиться к изменениям. Она отметила, что не слышала о недовольстве среди предпринимателей по поводу закона.

«В публичном пространстве этот закон обсуждался долго, поэтому у ответственного и законопослушного бизнеса было время морально и организационно к нему подготовиться. Я не слышала, чтобы предприниматели возмущались по этому поводу», — рассказала Жигулина.

По ее словам, предприниматели, использующие иностранные слова в названиях, рассматривают различные варианты: перевод на русский язык, включение английского названия в фирменное наименование или регистрацию товарного знака, что позволяет сохранить иностранное написание. Жигулина подчеркнула, что бизнес воспринимает нововведение спокойно и считает его справедливым, поскольку оно учитывает интересы разных возрастных групп.

Эксперт добавила, что для новых предприятий, скорее всего, предпочтение будет отдаваться русским названиям, хотя закон не запрещает регистрацию товарных знаков на английском языке.