Эксперт: опции увеличить ключевую ставку до 18-19% будут у ЦБ «на столе»

Видение ситуации в экономике на начало июня может подвигнуть Банк России увеличить на этой неделе ключевую ставку до 17%. При этом возможность оставить ее на текущем уровне или поднять на 200-300 базисных пунктов, хотя и маловероятно, но будут обсуждать на заседании ЦБ, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Преобладание проинфляционных рисков в связи с высоким спросом на товары и услуги говорит в пользу увеличения ключевой ставки. ЦБ в качестве базового сценария рассмотрит повышение ставки на 100 базисных пунктов — до 17%, считает эксперт.

«Опции оставить ставку неизменной, равно как и увеличить ее сразу на 200-300 базисных пунктов, выглядят маловероятными, хотя и будут „на столе“ в ходе обсуждения. Для этих решений пока отсутствуют веские основания, подтвержденные накопленной статистикой и прогнозами», — заявил Тимошенко.

По его словам, ставки по вкладам, в случае решения регулятора повысить ключевую ставку, также будут корректироваться в сторону повышения. Многие банки уже стали повышать ставки ввиду того, что стал реализовываться сценарий более долгого сохранения высокой ключевой ставки (и даже ее роста), чем прогнозировалось ранее.

«Рост ключевой ставки выступит фактором поддержки курса рубля, однако его влияние будет ограниченным. Главным же фактором, определяющим курс национальной валюты, выступит экспортно-импортный баланс. Не стоит сбрасывать со счетов и снижающиеся доходы от экспорта на фоне снижения нефтяных котировок. С высокой долей вероятности летом курс рубля уверенно вернется на уровни выше 90 рублей за доллар», — полагает Тимошенко.