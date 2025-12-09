Эксперт объяснила рост взносов в программу долгосрочных сбережений в конце года

сегодня в 16:50

Эксперт: налоговый вычет в 2026 году — стимул для активизации взносов в ПДС

Как заявил Минфин, вложения граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС) уже превысили 560 млрд рублей, прогнозируется увеличение объем. На рост числа взносов в ПДС в конце 2025 года повлияет желание участников успеть воспользоваться государственным софинансированием и получить налоговый вычет в 2026 году. Эти стимулы традиционно активизируют приток взносов в конце отчетного периода, сообщила РИАМО руководитель продуктов отдела разработки розничных продуктов ББР Банка Анастасия Завертайло.

По ее словам, динамика подключения первых миллионов участников ПДС выглядит поступательно, но с заметным ускорением.

«Первые миллионы участников — это в основном люди, которые традиционно хранят сбережения на банковских депозитах и начали рассматривать ПДС как часть своей личной финансовой подушки безопасности», — подчеркнула эксперт.

Ожидается органический рост участников программы, чему способствует модель диверсификации накоплений, которая повышает финансовую устойчивость граждан.

Завертайло напомнила об основных преимуществах ПДС:

Государство софинансирует, т. е. добавляет к личным взносам граждан свои средства на сумму до 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет (до 360 тыс. рублей).

Плательщикам НДФЛ доступен налоговый вычет от 52 до 88 тыс. рублей (в зависимости от дохода).

Средства находятся под управлением профессионалов, задача которых — обеспечивать доходность, обгоняющую инфляцию на длинной дистанции.

Гарантия сохранности средств от фонда: средства и доход от их размещения застрахованы в АСВ на сумму до 2,8 млн рублей.

Юридическая защита от притязаний третьих лиц, ареста, раздела имущества.

Отсутствие графика платежей (копи как комфортно).

Возможность назначить конкретного правопреемника как на этапе накопления, так и на этапе выплат (кроме назначенных пожизненных выплат).

«ПДС — социальная программа, которая не предусматривает ограничений или обязательных взносов, участвовать и претендовать на господдержку может любой гражданин», — отметила эксперт.

