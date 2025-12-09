Эксперт объяснила рост взносов в программу долгосрочных сбережений в конце года
Как заявил Минфин, вложения граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС) уже превысили 560 млрд рублей, прогнозируется увеличение объем. На рост числа взносов в ПДС в конце 2025 года повлияет желание участников успеть воспользоваться государственным софинансированием и получить налоговый вычет в 2026 году. Эти стимулы традиционно активизируют приток взносов в конце отчетного периода, сообщила РИАМО руководитель продуктов отдела разработки розничных продуктов ББР Банка Анастасия Завертайло.
По ее словам, динамика подключения первых миллионов участников ПДС выглядит поступательно, но с заметным ускорением.
«Первые миллионы участников — это в основном люди, которые традиционно хранят сбережения на банковских депозитах и начали рассматривать ПДС как часть своей личной финансовой подушки безопасности», — подчеркнула эксперт.
Ожидается органический рост участников программы, чему способствует модель диверсификации накоплений, которая повышает финансовую устойчивость граждан.
Завертайло напомнила об основных преимуществах ПДС:
- Государство софинансирует, т. е. добавляет к личным взносам граждан свои средства на сумму до 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет (до 360 тыс. рублей).
- Плательщикам НДФЛ доступен налоговый вычет от 52 до 88 тыс. рублей (в зависимости от дохода).
- Средства находятся под управлением профессионалов, задача которых — обеспечивать доходность, обгоняющую инфляцию на длинной дистанции.
- Гарантия сохранности средств от фонда: средства и доход от их размещения застрахованы в АСВ на сумму до 2,8 млн рублей.
- Юридическая защита от притязаний третьих лиц, ареста, раздела имущества.
- Отсутствие графика платежей (копи как комфортно).
- Возможность назначить конкретного правопреемника как на этапе накопления, так и на этапе выплат (кроме назначенных пожизненных выплат).
«ПДС — социальная программа, которая не предусматривает ограничений или обязательных взносов, участвовать и претендовать на господдержку может любой гражданин», — отметила эксперт.
