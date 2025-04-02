Эксперт объяснил, зачем в России ограничат процентную ставку по кредитам

Власти планируют уменьшить предельную процентную ставку по кредитам до 0,1% в день. Директор Института нового общества Василий Колташов рассказал, насколько эффективным будет данный механизм для защиты граждан, сообщает АБН24 .

В Госдуму поступил на рассмотрение законопроект, который радикально снижает максимально допустимую процентную ставку по потребительским кредитам и займам, опуская ее с 0,8% до 0,1% в день. Согласно документу, общая стоимость кредита не должна превышать 36,5% в год или рассчитанное Центробанком среднерыночное значение полной стоимости кредита (ПСК) для соответствующей категории более чем на треть.

По словам Колташова, данное регулирование призвано обуздать непомерные процентные ставки, взимаемые микрофинансовыми организациями, и, как следствие, облегчить бремя задолженности заемщиков.

«Введение жесткого лимита на процентные ставки можно рассматривать как позитивную меру, поскольку оно сдерживает необоснованные финансовые аппетиты кредиторов. Однако остается открытым вопрос о механизмах защиты граждан, столкнувшихся с недобросовестной практикой кредитования», — добавил он.

Если в кредитном договоре будет обнаружена процентная ставка, превышающая установленный лимит, заемщику придется добиваться правды через суд. Однако далеко не каждый человек способен самостоятельно оценить условия договора, выявить нарушения и, тем более, обратиться в суд с помощью квалифицированного юриста, чтобы противостоять финансовой организации, обладающей значительными юридическими ресурсами.

Эксперт считает, что это создает возможности для злоупотреблений со стороны недобросовестных кредиторов. Но в целом ужесточение регулирования максимальных процентных ставок — это позитивный сигнал. Однако для более надежной защиты граждан от финансовых махинаций необходимо дальнейшее совершенствование правовой базы. В идеале следует обдумать добавление в Уголовный кодекс статьи о ростовщичестве, предусматривающей уголовную ответственность для организаций, серьезно нарушающих правила в сфере кредитования, заключил Колташов.