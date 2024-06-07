Эксперт объяснил, в чем выгоды и проблемы обмена активов иностранцев и россиян

Для российских инвесторов сделка по обмену активами однозначно выгодная, а процедура простая и понятная, но есть и свои минусы. Иностранцы также заинтересованы в обмене, заявил РИАМО директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

По его словам, для российских инвесторов минус фактически только один — верхний барьер в 100 тыс. рублей. Но и его введение вполне закономерно, поскольку такой обмен проводится впервые и изначально было не совсем понятно, каким будет спрос на него со стороны инвесторов.

«К слову, с российской стороны он оказался в 2,8 раза ниже ожиданий правительства, то есть власти были готовы принять заявки на 100 млрд рублей, а поступило их на 35,31 млрд. На мой взгляд, это говорит о том, что, если первый этап пройдет успешно, то на втором барьер безусловно поднимут», — говорит эксперт.

Иностранные инвесторы

Для иностранных инвесторов в данной процедуре есть одно препятствие и успех обмена во многом будет зависеть от того, сумеют ли они его преодолеть, отмечает Спинка. Дело в том, что после обмена активов на деньги со счетов типа С иностранцы должны будут их вывести из российского контура. И тут многое будет зависеть от позиции европейских регулирующих структур, в первую очередь — бельгийской стороны, поскольку значимая часть заблокированных активов россиян хранится именно в Euroclear.

«Поводов для оптимизма публичные заявления Euroclear, к сожалению, не дают. Однако многое будет зависеть даже не от них, а от кулуарных договоренностей между регулятором и крупными иностранными инвесторами, у которых заблокированный в РФ капитал. Если последние будут уверены, что бельгийская сторона не будет „вставлять палки в колеса“ при процессе вывода активов, то мы увидим это по спросу. Что касается выгоды, то иностранцев участие в обмене безусловно должно заинтересовать», — полагает эксперт.

Интересы инвесторов

По его мнению, в данном обмене Банк России исходит из интересов некрупных российских инвесторов — самого не защищенного класса, поскольку под барьер в 100 тыс. рублей попадает 80% заблокированных счетов. В стоимостном выражении заявки на 35,31 млрд рублей означают 1/42 долю от замороженных активов российских инвесторов. При этом в количественном выражении, судя по числу поданных заявок, первый этап обмена затрагивает 1 млн человек из 3,5 млн, практически треть.

«Мы много видели действий со стороны российского регулятора по защите прав инвесторов, инициирование данного обмена — одно из них», — резюмирует Спинка.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах ПМЭФ-2024 заявил, что спрос иностранцев на обмен активами равен предложению россиян.