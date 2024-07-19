Эксперт объяснил причины разбушевавшейся в России инфляции

Главная причина высокой инфляции, которая наблюдается сейчас в российской экономике, — это многолетняя неоправданно жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и его запредельная высокая ключевая ставка 16%, заявил РИАМО доцент кафедры институциональной экономики ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов.

Действующая ключевая ставка ЦБ РФ почти в четыре раза выше, чем в странах Еврозоны, в три с лишним раза выше, чем в США, и почти в четыре раза выше, чем в Китае, отметил эксперт. При этом в России только официальная инфляция почти в 4 раза выше, чем в Китае.

«Все дело в том, что высокая ключевая ставка ЦБ РФ не является решением проблемы с инфляцией, а, напротив, служит катализатором роста цен, поскольку инфляция в нашей стране носит не монетарный характер, а связана со все возрастающими издержками, которые, в свою очередь, вызваны ростом цены кредитных ресурсов вследствие повышения ключевой ставки ЦБ», — поясняет Андрианов.

При нынешней ключевой ставке цена кредитных ресурсов для российских промышленников достигает 20-25%, что примерно в 4 раза выше уровня средней рентабельности большинства отраслей отечественной обрабатывающей промышленности.

Таким образом, главная причина инфляции в России — это все возрастающие затраты предприятий на фоне удорожания кредитов, резюмирует эксперт.