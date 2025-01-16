Эксперт объяснил, почему снижается производство алкоголя в России

В стране третий год подряд снизилось производство алкоголя. К этому ведут некоторые законодательные инициативы, однако стоит разобраться, действительно ли производство снижается в таких масштабах, заявил РИАМО управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право», эксперт московского отделения «Опоры России» Дмитрий Терентьев.

«Во-первых, принятие Федерального закона № 468-ФЗ „О виноградарстве и виноделии“ сильно повлияло на объемы производства целых категорий алкогольных напитков, например: ликерное вино, фруктовое вино, винные напитки. Всем этим видам пришлось перейти в другие категории, такие как спиртные напитки, слабоалкогольная продукция и плодовая алкогольная продукция», — рассказал эксперт.

Во-вторых, в мае 2024 года к уменьшению группы слабоалкогольной продукции привело изменение порядка расчета акциза и изменение ставки акциза, что сделало производство экономически менее выгодным, отметил Терентьев.

«В-третьих, изменяется структура потребления видов алкогольной продукции, свою долю потихонечку отвоевывает вино, но, к сожалению, объемы производства российского вина ограничено объемами собранного винограда», — добавил специалист.

При этом, по словам Тереньтева, есть и производные изменения от этих законодательных инициатив. Все это время в соответствии с п. 15 ст. 2 Федерального закона № 171-ФЗ производством алкогольной продукции не является смешивание алкогольной продукции с иной пищевой продукцией и применения различных технологических процессов (настаивание, брожение и др.) в предприятиях общественного питания.

«С учетом повышения популярности и посещаемости кафе, ресторанов, баров и повышения стоимости продажи слабоалкогольной продукции в магазинах, потребление слабоалкогольной продукции перетекает в предприятия общественного питания. Как мы увидели выше, изготовление настоек и коктейлей в предприятиях общественного питания производством не является», — отметил специалист.

С точки зрения российского законодательства изготовление — не равно производство, но, например, Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции» считает это производством. Пока документ не действует, его в очередной раз переносят, предположительная дата вступления 1 июля 2025 года.

«Если воспользоваться методологией Техрегламента не удивлюсь, что производство в стране не снижается, а даже растет. Любые уважающие себя заведения предложат вам большой выбор алкогольной продукции собственного изготовления, не подпадающее под категорию производства. Так что думайте сами, решайте сами», — заключил Терентьев.