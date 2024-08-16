Эксперт объяснил, почему российские процессоры не вытеснят Intel и AMD

Российские процессоры «Эльбрус», «Байкал» и «Салют» не вытеснят в обозримой перспективе Intel и AMD, поскольку стоят заметно дороже зарубежных, но при уступают им по характеристикам, заявил РИАМО эксперт компании Logrus IT Николай Бесчастнов.

«Стоит учесть развитость экосистемы зарубежных производителей процессоров. Корпорации Intel и AMD имеют свой штат разработчиков программного обеспечения, в том числе специализированного, производителей материнских плат, оперативной памяти, видеокарт и т.п. У российских производителей этого нет», – объяснил специалист.

При этом он отметил, что на отечественные разработки есть спрос из государственного сектора, где вопросы безопасности и импортозамещения важнее производительности.

«Возможно, в будущем это станет неким фактором преодоления сложившейся ситуации. Правда, это будущее на данный момент выглядит фантастическим. Помимо Intel и AMD есть еще китайские производители. Вероятнее всего, они и займут освободившуюся нишу на отечественном рынке», – полагает Бесчастнов.

Ранее стало известно, что за первые четыре месяца 2024 года импорт в Россию американских процессоров Intel снизился в 15 раз в натуральном выражении – всего было поставлено 20 тыс. компонентов против 289 тыс. за аналогичный период прошлого года. Аналогичная ситуация наблюдается и с процессорами AMD: за первые четыре месяца 2024 года в Россию поступило 17 тыс. процессоров на сумму 142 млн рублей, что соответствует снижению на 258% в натуральном выражении и на 321% в денежном.