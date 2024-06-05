Эксперт объяснил, почему растет криптовалюта TON и какие у нее перспективы

По его словам, экосистема вокруг The Open Network активно развивается, это один из самых быстрых блокчейнов на рынке. На нем запускаются новые приложения, игровые, торговые протоколы, и это естественным образом привлекает ликвидность, а учитывая, что часть комиссий за транзакции оплачивается в нативном токене TON, то это поддерживает спрос на TON и приводит к росту его курса.

«TON активно интегрируется в мессенджер Telegram с его многомиллионной пользовательской базой. Бесшовное взаимодействие с криптосервисами на основе TON внутри приложения, возможность отправлять криптопереводы по юзернейму и другие удобные фичи способствуют вовлечению большего количества пользователей в экосистему TON. Покупка, хранение, переводы — все это теперь можно легко делать внутри Telegram», — отмечает эксперт.

На рост повлиял и листинг NOT, который сопровождался различным earn-кампаниями на крупных биржах или кошельках, где надо было отправить в стейкинг определенное количество TON и можно было получить в качестве вознаграждения некоторое количество NOT. Различные промоакции за трейдинг торговыми парами TON\NOT на централизованных криптобиржах продолжаются и сейчас и это тоже способствует притоку капитала в TON, объясняет Пересичан.

В целом у TON прекрасно выстроенная маркетинговая стратегия для продвижения на рынке и это вместе с работающим продуктом в виде самого блокчейна TON дает плоды в виде роста спроса на монету, считает эксперт.

«О том, что мессенджеры с их многомиллионной пользовательской базой — это прекрасная основа для запуска криптопродуктов, говорили много лет назад. И TikTok, и Facebook пытались что-то такое придумать, но многие инициативы оказались задушены чрезмерным регулированием на американском рынке. Пока только Telegram удалось как-то воплотить это в жизнь. В этом отношении они стали первопроходцами», — констатирует эксперт.