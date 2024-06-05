Эксперт объяснил, почему растет криптовалюта TON и какие у нее перспективы
Фото - © Unsplash.com
У роста курса криптовалюты TON сейчас есть несколько причин — активное развитие блокчейна, вовлечение пользователей в экосистему, листинг NOT, продуманная маркетинговая стратегия, сообщил РИАМО CEO TEHNOBIT Александр Пересичан.
По его словам, экосистема вокруг The Open Network активно развивается, это один из самых быстрых блокчейнов на рынке. На нем запускаются новые приложения, игровые, торговые протоколы, и это естественным образом привлекает ликвидность, а учитывая, что часть комиссий за транзакции оплачивается в нативном токене TON, то это поддерживает спрос на TON и приводит к росту его курса.
«TON активно интегрируется в мессенджер Telegram с его многомиллионной пользовательской базой. Бесшовное взаимодействие с криптосервисами на основе TON внутри приложения, возможность отправлять криптопереводы по юзернейму и другие удобные фичи способствуют вовлечению большего количества пользователей в экосистему TON. Покупка, хранение, переводы — все это теперь можно легко делать внутри Telegram», — отмечает эксперт.
На рост повлиял и листинг NOT, который сопровождался различным earn-кампаниями на крупных биржах или кошельках, где надо было отправить в стейкинг определенное количество TON и можно было получить в качестве вознаграждения некоторое количество NOT. Различные промоакции за трейдинг торговыми парами TON\NOT на централизованных криптобиржах продолжаются и сейчас и это тоже способствует притоку капитала в TON, объясняет Пересичан.
В целом у TON прекрасно выстроенная маркетинговая стратегия для продвижения на рынке и это вместе с работающим продуктом в виде самого блокчейна TON дает плоды в виде роста спроса на монету, считает эксперт.
«О том, что мессенджеры с их многомиллионной пользовательской базой — это прекрасная основа для запуска криптопродуктов, говорили много лет назад. И TikTok, и Facebook пытались что-то такое придумать, но многие инициативы оказались задушены чрезмерным регулированием на американском рынке. Пока только Telegram удалось как-то воплотить это в жизнь. В этом отношении они стали первопроходцами», — констатирует эксперт.